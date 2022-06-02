После возгорания автобуса в Казани прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани начала проверку информации о возгорании в городе автобуса 93-го маршрута. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Меры реагирования будут приняты в случае обнаружения нарушений.

Информация о возгорании автобуса появилась в социальных сетях. Инцидент произошел в районе Сухой реки. Двигательный отсек транспортного средства загорелся прямо в пути. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: прокуратура Татарстана

Недавно стало известно, что на некоторые маршруты в Казани вышли старые красные автобусы еще 2012 года выпуска. Как объяснили в городской администрации, ситуация не носит массового характера. За последние 4 года в столице Татарстана закупили 197 новых автобусов, средний срок их эксплуатации составляет 4,8—5,5 года.

Диана Жиленкова