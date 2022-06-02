Продавец поддельных запчастей КАМАЗа избежал ответственности

Без заключения лицензионного договора

Арбитражный суд Татарстана вынес решение по делу о реализации продукции КАМАЗа с незаконным использованием товарного знака. Заявление на продавца продукции — индивидуального предпринимателя Евгения Евдокимова в суд подал отдел полиции №2 «Комсомольский» Набережных Челнов.

Как следует из материалов дела, в мае 2021 года сотрудники департамента защиты ресурсов ПАО «КАМАЗ» в торговом павильоне, расположенном в одном из гаражных обществ автограда, провели «контрольную закупку» — купили в павильоне у Евдокимова 4 вида запасных частей для большегрузов, якобы имеющих лицензию на производство от татарстанского автогиганта: шкворень передней оси, муфта синхронизатора и вал первичный.

— При входе в торговый павильон ответчика на двери размещен рекламный баннер с нанесенными на него товарными знаками ПАО «КАМАЗ», — говорится в документе.

Детали передали специалистам Научно-технологического центра компании для проведения экспертизы. Они в свою очередь пришли к выводу, что КАМАЗ не имеет никакого отношения к производимой ООО «МАВР» продукции, реализованной ответчиком. Кроме того, в заключении экспертов указано, что автогигант не заключал лицензионный договор с продавцом.

Заявление на продавца продукции — индивидуального предпринимателя Евгения Евдокимова в суд подал отдел полиции №2 «Комсомольский» Набережных Челнов

Ушел от ответа?

В октябре прошлого года в отношении ответчика ИП Евдокимова был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ — незаконное использование чужого товарного знака.

Продавцу контрафактных запчастей грозило привлечение к административной ответственности. Но пока проводилась экспертиза, составляли документы для дальнейшей передачи в судебные инстанции, срок давности для подачи иска истек.

— Спорный товар был приобретен 14.05.2021, что подтверждается товарной накладной №2408 от 14.05.2021. Следовательно, на момент рассмотрения дела судом первой инстанции установленный статьей 4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения к административной ответственности истек, — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

На момент рассмотрения дела судом первой инстанции годичный срок давности привлечения к административной ответственности истек, — говорится в решении Арбитражного суда РТ

Рынок наводнен контрафактом

Это уже не первый случай реализации контрафактной продукции, много поддельных деталей КАМАЗа выявляли и в прошлые годы. В 2019-м в Набережных Челнах на территории Камского моторного завода силовиками был накрыт цех, где изготавливались поддельные цилиндро-поршневые группы с логотипом автогиганта.

Высокий спрос на запчасти — они намного дешевле, чем оригинальные — становится стимулом для изготовления шильдиков с фирменным знаком КАМАЗа. Продажей запчастей, предназначенных для двигателей внутреннего сгорания, занимался в прошлом году еще один челнинский предприниматель Прокопьев. Правда, тогда продавца все же наказали штрафом в 25 тысяч рублей.

В 2014 году была раскрыта более крупная афера — в пяти регионах России нашли даже не комплектующие, а поддельные КАМАЗы. От имени дилеров челнинской автокомпании действовала преступная группа, которая продавала грузовики, изготовленные из ремонтных комплектов. Тогда ущерб составил около 1 млрд рублей.

Ангелина Панченко