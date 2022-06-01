В Татарстане отремонтируют участок автодороги Алексеевское — Высокий Колок
В Алькеевском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Алексеевское — Высокий Колок. На эти цели предусмотрели 32 млн рублей из бюджета региона, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
Протяженность ремонтируемого участка превышает 1,9 км. Здесь уже уложили выравнивающий слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси и обновили покрытие, также планируется укрепление обочин.
Отмечается, что работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт осуществляет ОАО «Алексеевскдорстрой».
Несколько дней назад сообщалось, что в республике отремонтируют два участка дороги Казань — Шемордан общей протяженностью более 4,8 км. Здесь уже выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и укладка выравнивающего слоя.
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