В Татарстане отремонтируют два участка дороги Казань — Шемордан протяженностью более 4,8 км

В Татарстане отремонтируют два участка автодороги Казань — Шемордан. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

По данным ведомства, ремонт запланирован на участках км 74+139 — км 78+700 и км 81+700 — км 82+000 общей протяженностью свыше 4,8 км. На сегодняшний день уже выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и укладка выравнивающего слоя.

Фото: realnoevremya.ru

Также на указанных участках планируют укрепить обочины, обновить верхний слой покрытия и др. Отмечается, что в 2022 году по нацпроекту в Казанской агломерации намерены выполнить работы на 33,8 км автодорог.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане временно закроют проезд для транспорта на участке автодороги Камские Поляны — Шереметьевка. Ограничение движения будет действовать до 25 июня текущего года. Причиной стал ремонт водопропускной трубы.



Диана Жиленкова