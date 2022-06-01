В Казани первый камень Соборной мечети вернут на место после завершения строительных работ

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Первый камень будущей Соборной мечети, который был заложен на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Казани, перенесли. Его вернут на место по завершении строительных работ, сообщает Министерство культуры Татарстана.



Церемония закладки первого камня Соборной мечети состоялась 20 мая этого года. Участие приняли президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, строительство Соборной мечети планируют начать уже этой осенью. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек. А Международный конкурс на разработку эскизного проекта объекта стартовал 1 апреля.



Диана Жиленкова