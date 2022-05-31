Татарстан начинает массово отдавать «коммуналку» в концессию

В этом году Татарстан запустит конвейер по передаче коммунальных объектов в концессию — подготовлены соглашения о передаче сооружений в 26 районах Татарстана. Об этом сообщила начальник отдела инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве Минстроя Татарстана Роза Мухаметзянова на заседании круглого стола в Госкомитете республики по тарифам. По ее словам, речь идет о 13 объектах теплоснабжения и 24 объектах водоснабжения.

— На утверждение премьер-министра РТ отправлены концессионные соглашения по объектам Альметьевского, Бугульминского, Алькеевского, Апастовского районов РТ, — уточнила она, добавив, что процесс согласования может длиться почти год. Ожидаемую сумму концессионеров она не назвала.

До сих пор в концессии находятся единичные коммунальные объекты — на всю республику около 10 объектов на сумму около 2 миллиардов рублей. Расширение механизма концессии повлечет неизбежный рост тарифов на услуги ЖКХ, но обсуждается механизм субсидирования малоимущих граждан

Увеличение платы за услуги ЖКХ может произойти в муниципальных районах, где никогда не было очистных сооружений, а значит, плата на очистку сточных вод не начислялась. В 15 районах Татарстана были построены крупные биологические очистные сооружения — их будут передавать в концессию и определять размер платы. Минимальный срок концессии — 5 лет, а максимальный — до 20 лет. За время концессионер обязан провести реконструкцию объекта и осуществлять текущую эксплуатацию (ежегодные затраты на поддержание БОС оцениваются в среднем от 8 до 15 млн).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на ежегодной коллегии глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что коммунальная инфраструктура страдает от недофинансирования. По его словам, необходимо привлечь 17 млрд рублей для модернизации 64 из 79 объектов водоснабжения в РТ. Всего за последние 7 лет было вложено 7,1 млрд рублей на обновление 150 объектов.

Луиза Игнатьева