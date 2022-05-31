Аккаунт RT DE заблокирован в соцсети TikTok

Администрация социальной сети TikTok заблокировала аккаунт RT DE ночью 30 мая. Об этом сообщается на сайте RT.

Все видео и подписчики были удалены. На канал за короткое время подписались почти 5 тысяч человек. Отмечается, что в начале марта доступ к профилю ограничивали на территории Евросоюза, но 17 мая его восстановили.

От имени TikTok RT DE заявили, что аккаунт якобы нарушал правила сообщества, однако не объяснили, как именно.

В апреле оказались заблокированы аккаунты ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики на YouTube. Роскомнадзор потребовал от видеохостинга снять ограничения с них.



Дарья Акимова