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В Казани для движения частично закроют улицу Бондаренко

09:59, 29.05.2022
В Казани для движения частично закроют улицу Бондаренко
Фото: realnoevremya.ru

В Казани частично закроют для движения улицу Бондаренко, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, с 1 июня по 11 августа закроют местные проезды и заезды в ГСК, тротуары, а также парковочные карманы на участке от дома №8 по улице Солдатской до дома №2 (корпус 3) по улице Декабристов.

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана временно ограничат движение по улице Завойского. Причиной стала реконструкция магистрального тепловода.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан

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