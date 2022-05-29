В Казани для движения частично закроют улицу Бондаренко
В Казани частично закроют для движения улицу Бондаренко, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, с 1 июня по 11 августа закроют местные проезды и заезды в ГСК, тротуары, а также парковочные карманы на участке от дома №8 по улице Солдатской до дома №2 (корпус 3) по улице Декабристов.
В столице Татарстана временно ограничат движение по улице Завойского. Причиной стала реконструкция магистрального тепловода.
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