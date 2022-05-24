В Татарстане перед судом предстала жительница Азнакаево, задолжавшая по алиментам 680 тысяч рублей

31-летнюю жительницу Азнакаево признали виновной в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщина должна была выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. С ноября 2021 года по февраль 2022-го она не выполняла данное обязательство, сумма долга составила более 45 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что ранее подсудимую уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. В результате женщина задолжала свыше 680 тысяч рублей.

Свою вину подсудимая полностью признала. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.



В феврале сообщалось, что жительница Татарстана задолжала по алиментам более 1,6 млн рублей. Она уклонялась от уплаты средств на содержание пятерых несовершеннолетних детей. Свою вину женщина признала.

Диана Жиленкова