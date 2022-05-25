В Татарстане ограничат движение на участке автодороги Камские Поляны — Шереметьевка

В Татарстане временно закроют проезд для транспорта на участке автодороги Камские Поляны — Шереметьевка. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

По данным ведомства, ограничение движения будет действовать с сегодняшнего дня до 25 июня 2022 года. Проезд будет закрыт на участке км 11+880. Причиной стал ремонт водопропускной трубы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как отмечают в Миндортрансе Татарстана, объехать закрытый участок можно будет по автомобильной дороге Чистополь — Нижнекамск.

Недавно в Тукаевском районе республики временно закрыли движение по дороге «Челны — Нижнекамск» — Иштеряково. Решение принято в связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать до 10 октября текущего года.

Диана Жиленкова