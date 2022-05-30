В Казани ФСБ пресекла деятельность сторонника СССР, призывавшего перестать исполнять законы России

Управлением ФСБ России по Татарстану в 2021 году пресечена незаконная деятельность жителя Казани, причастного к распространению в сети Интернет материалов экстремистского содержания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, будучи руководителем незарегистрированной организации «Народный совет города Казани», использовал в своих преступных целях идеологию Советского Союза и призывал участников к всеобщему отказу от исполнения гражданских обязанностей и законных требований органов государственной власти РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На своей личной странице в соцсети «Вконтакте» он размещал комментарии к различного рода публикациям, которые были направлены к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов РФ.

Управление ФСБ России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч.2 ст.280 УК РФ). В июле 2021 года фигуранта задержали сотрудники ведомства.

29 марта 2022 года Авиастроительный районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на два года.



Татьяна Леухина