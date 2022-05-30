В Казани к началу нового учебного года будут работать 144 школьных ресторана

Фото: Максим Платонов

1 июня стартуют масштабные ремонтные работы в столовых казанских школ. В этом году реконструировать планируется 30 пищеблоков в 29 школах города, сообщает мэрия Казани.



Реконструкция производится по программе модернизации школьных пищеблоков. В столовых будут менять инженерные сети, канализацию, обновлять производственное оборудование и мебель, закупать новую посуду, инвентарь, а еще добавлять декоративные элементы и образовательные постеры.

Для школ №10, 41, 82, 115 и 130, гимназий №4 и 40 будут закуплены грузовые подъемники до 250 кг. На ремонт и оснащение школьных столовых из татарстанского бюджета выделят 297 млн рублей, из собственных средств Департамента продовольствия и социального питания Казани — 60 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Всего с 2019 по 2022 год на реализацию программы направили 1,1 млрд рублей. 170 млн — из бюджета Казани, 594,4 млн — из бюджета республики. 292,3 млн рублей составили инвестиции Департамента продовольствия.

Маргарита Головатенко