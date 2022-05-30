Поймали сотрудницу «Банка Казани», скрывшуюся в 2016-м после подмены 14 миллионов

Почти 6 лет в федеральном розыске провела бывшая заведующая кассой дополнительного офиса «Банка Казани» Светлана Астафьева. Ее жизнь в подполье закончилась на прошлой неделе — как выяснило «Реальное время», Астафьеву задержали в северной столице, доставили в Татарстан и арестовали по обвинению в краже 14 млн рублей.



Напомним, о пропаже денег в «Банке Казани» стало известно 16 июня 2016 года. Инкассаторы доставили в хранилище запечатанную сумку с наличными из дополнительного офиса на улице Адоратского. Но при проверке денежных пачек в них обнаружили бутафорские купюры «банка приколов».

Ущерб в кредитном учреждении оценили в 14,2 млн рублей. Астафьеву и ее супруга объявили в федеральный розыск. У полицейских была информация — за пределы России они после преступления не выезжали.

Подробнее — в материале «Реального времени».