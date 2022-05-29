В Роскосмосе заявили, что средств для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватает до 2024 года

Фото: Олег Тихонов (архив)

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у госкорпорации хватает средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне он рассказал, что проект «Зевс» позволил бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, однако для его реализации пока нет денег. Рогозин напомнил, что большая часть зарубежных активов Центробанка заблокирована. В связи с этим он предложил напечатать эти деньги и направить триллион рублей в ракетно-космическую отрасль.

Сегодня глава «Роскосмоса» отметил, что «экспертам» не стоит истерить по поводу нехватки финансов для работы над «Зевсом».

В апреле Рогозин сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» может обеспечить безопасность России в ближайшие 30—40 лет. По его словам, в ближайшие десятилетия США не удастся сделать что-либо, что могло бы поставить под сомнение российские возможности.

Дарья Акимова