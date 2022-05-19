В Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2022 год
Власти Казани определили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.
Всего в список вошли восемь объектов:
- пляж «Локомотив» у Портовой дамбы на Волге;
- пляж «Нижнее Заречье» у Зареченской дамы на Казанке;
- пляж «Озеро Глубокое» в Кировском районе;
- пляж «Комсомольский» в Дербышках;
- организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье» в Кировском районе;
- организованное место отдыха «Парк Победы» в Ново-Савиновском районе.
Кроме того, необходимо заключить контракты с организациями по содержанию и обеспечению работы спасательных и медицинских пунктов на объектах. Помимо этого, поручено провести водолазное обследование дна пляжей и мест отдыха, а также обеспечить анализы воды и почвы перед открытием пляжей.
С 1 июня по 1 сентября на указанных объектах необходимо организовать спасательные посты. Ежедневно с 09.00 до 20.00 должны дежурить спасатели. О правилах безопасного поведения на воде и ограничениях на купание на водных объектах Казани население должно быть проинформировано.
В феврале сообщалось, что содержание и благоустройство территории пляжа «Локомотив» обойдется почти в 700 тысяч рублей. Основная часть средств уйдет на сбор случайного мусора. Также в список работ входит ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек, санитарная обрезка деревьев и др.
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