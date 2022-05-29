РАО: соревнования WorldSkills оторваны от реальной ситуации на производствах

Международные конкурсы профмастерства WorldSkills оторваны от ситуации на производствах и ориентированы на западное оборудование, считают в Российской академии образования.



Зарубежные конкурсы профессионального мастерства при их достоинствах несут и ряд недостатков. Специалисты РАО рекомендуют взять все лучшее из практики международных конкурсов, но развивать национальную систему развития квалификаций.

Это необходимо в том числе для того, чтобы распространять российский опыт в евразийском пространстве, сообщает ТАСС.

Руководство WorldSkills International и WorldSkills Europe в связи с проведением спецоперации России на Украине приостановило членство России в движении. Площадка проведения чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2023 году будет перенесена из Санкт-Петербурга в город Европы.

В 2019 году чемпионат проходил в Казани — Россия взяла второе место в медальном зачете, первое место заняла сборная Китая.

Маргарита Головатенко