В Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов, заявил Мишустин

Порядка 85% IT-специалистов, уезжавших ранее из России, вернулись в страну. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ссылаясь на данные сим-карт.

Большинство решений, принятых кабмином в последнее время, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

— Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать, — рассказал Мишустин.

Фото: kremlin.ru

Сейчас необходимы решения на долгосрочный период. Контуры новой экономики уже начинают вырисовываться, пишет ТАСС.

В конце марта в Минцифры России заявили, что выступают категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. Отмечается, что подобные меры могут привести к увеличению оттока таких сотрудников и деструктивно отразиться на отрасли в целом.



Ранее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявлял, что из России уже уехали 50—70 тысяч ИТ-специалистов. В апреле ожидалась вторая волна их отъезда.



Татьяна Леухина