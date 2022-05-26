Эксперт: проблема школьных «минирований» связана с искусственным интеллектом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Проблема «телефонного терроризма» связана в том числе с искусственным интеллектом (ИИ), рассказал «Реальному времени» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Сообщения с угрозами, которые направляются в образовательные учреждения, торговые центры, суды и другие социальные объекты, зачастую генерируются ИИ, считает эксперт:

— То, что называется сегодня искусственным интеллектом, начинает работать против человечества. Как правило, ИИ начинает генерировать самые негативные процессы. И бороться с этим довольно сложно. Даже если мы какие-то IP-адреса блокируем — все равно это с других IP-адресов идет, все же не заблокируешь.

По мнению Михайлова, проблема заключается в том, что искусственный интеллект начинает жить сам по себе:

— <...> в него забита программа, которая позволяет определять электронные адреса или телефоны тех объектов, где это происходит. Условно бывает так — то минируются все торгово-развлекательные центры, то минируются все аэропорты или вокзалы.

Фото: rsuh.ru

Российское общество психологически устало от периодических волн сообщений о «минированиях», поступающих в образовательные учреждения, торговые центры, суды и другие социальные объекты. Только в Казани эвакуация школ и их обследование спасателями в связи с угрозами проходит чуть ли не каждую неделю. О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, рассказал Александр Михайлов в интервью «Реальному времени».

Маргарита Головатенко