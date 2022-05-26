Минобороны России: В Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коноашенков заявил, что российские военные уничтожили центр радиоразведки ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области, в том числе 11 военнослужащих и 15 иностранных специалистов-инженеров и оперативного состава. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной республики уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», в районе Чугуева Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300. Также авиация поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов.

Помимо этого, средства ПВО сбили вертолет Ми-24 в Харьковской области, военно-транспортный самолет ВС Украины с боеприпасами и вооружением в Одесской области, российские военные — два реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» советского производства в районе Луганской народной республики.

По словам Конашенкова, всего с начала спецоперации уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета и3 190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков рассказал, что ВС России поразили высокоточными ракетами производственные цеха завода «Мотор сич» в Запорожье. На этом предприятии выпускались авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.



Дарья Акимова