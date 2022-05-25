Россия доставила на Украину более 22,7 тысячи тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Со 2 марта Россия доставила на Украину более 22 770 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также проведены 1 052 гуманитарные акции. Например, три гуманитарные акции организованы сегодня в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. В ходе них мирные граждане получили 189 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны, за последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18 927 человек, в том числе 2 058 детей. Всего с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли 1 463 492 переселенца.

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Диана Жиленкова