Исследование: Татарстан попал в топ-10 направлений для путешествий по России

Татарстан оказался в числе 10 наиболее популярных направлений для путешествий по России. Нередко туристы выбирали республику по случаю празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщают эксперты «МегаФона».



Например, каждый день во время праздничных мероприятий в Казани и Болгаре число туристов оказывалось больше, чем в любой из майских праздников. В это время Татарстан собрались гости, в том числе из Сибири и Дальнего Востока. Больше всего же туристов приехало из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам исследования, в день празднования «Изге Болгар жыены» в Болгаре абоненты «МегаФона» потратили на телефонные разговоры свыше 100 тысяч минут. Также в Сеть были выложены фото и видео общим объемом в 3 терабайта.

На прошлой неделе глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил отметить 1300-летие принятия ислама в регионе в 2023 году. По его словам, ислам пришел на территорию современного Татарстана в 922 году, а на Северный Кавказ — на два столетия раньше.

Диана Жиленкова