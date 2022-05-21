Муфтий Северного Кавказа предложил отметить 1300-летие принятия ислама в регионе в 2023 году

Ислам пришел на территорию современной России 1300 лет назад, было бы логично отметить эту дату на должном государственном уровне в следующем году. Об этом заявил глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.

Он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Бердиев подчеркнул, что ислам пришел на территорию России еще раньше.

— Было бы замечательно, отметить эту дату, которая имеет для нас важнейшее значение, в 2023-м году на том же уровне, который мы видим на земле Татарстана, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

По словам председателя КЦМ СК, ислам пришел на территорию современного Татарстана в 922 году, а на Северный Кавказ на два столетия раньше.

— Это научно доказано. Есть памятники истории и культуры, архивные данные и многое другое в пользу моих слов. Например, в Дербенте есть могилы сподвижников нашего пророка Мухаммеда и зафиксированы соответствующие даты их погребения.

При этом Бердин подчеркнул, что даты принятия ислама на территории Татарстана и на Северном Кавказе не могут быть «каким-то яблоком раздора между мусульманами».

Сегодня празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией прошло на территории Великого Болгара. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что 1100-летие — это знаковое событие как для республики, так и для мусульман России и всего мира.



Татьяна Леухина