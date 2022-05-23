«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров

Фото: предоставлено ПАО " Ростелеком"

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, начал опытно-промышленные работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга для резервуаров одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».



Система геотехнического мониторинга резервуаров предназначена для предотвращения техногенных аварий за счет применения информационных технологий. Внедрение системы позволяет контролировать комплексные параметры резервуара для хранения нефтепродуктов, включая деформации конструкций и неравномерность осадки фундаментов.

В случае аварийных ситуаций или превышения допустимых показателей система оповестит представителей заказчика. Таким образом, непрерывный анализ данных и определение степени прогресса отклонений позволяет своевременно предупредить, предотвратить и устранить причины деформаций, способных вызвать разрушения, загрязнение окружающей среды и возникновение взрывоопасных ситуаций.



«Основная цель проекта — реализация предиктивной аналитики состояния резервуара для автоматизированного обнаружения на ранней стадии осадки фундамента и вертикальности образующих резервуара, контроля изменения напряженно-деформированного состояния. Это нужно для своевременного — до того, как значения параметров превысят предельно допустимые значения, — информирования персонала, работающего с объектом, о критическом изменении параметров состояния», — объяснил Руслан Абдульманов, специалист отдела промышленной безопасности ПАО «Татнефть», куратор проекта.

Комплекс мониторинга представляет собой трехуровневую информационную систему, использующую преимущественно беспроводные каналы связи и включающую в себя первичные беспроводные датчики угла наклона (инклинометры), подсистему сбора и передачи информации, подсистему накопления и обработки информации, а также специальное программное обеспечение и автоматизированное рабочее место оператора.

В техническом решении «Ростелеком» предложил импортонезависимую централизованную платформу сбора, обработки и управления информацией использующую стандартный интерфейс прикладного программирования (API) для унифицированного подключения датчиков и иных решений. Причем поддерживаются все основные технологии подключений, включая LoRA, NB IoT, GSM/3G/LTE.

Опытно-промышленные работы включают поставку оборудования, ПО, проведение пуско-наладочных работ, а также поддержку опытной эксплуатации в течение нескольких месяцев. В дальнейшем «Ростелеком» готов обеспечить гарантийную поддержку в течение трех лет.

Преимуществом технического решения «Ростелекома» является централизованный сбор, обработка и хранение данных на собственной зарезервированной защищенной инфраструктуре, надежность функционирования автоматизированной системы мониторинга и её техническая поддержка.

«В Татарстане “Ростелеком” помогает бизнесу стать ещё более эффективным — успешно реализовываем проекты под задачи клиентов и особенно преуспели в области информационной безопасности, облачных сервисов и видеоаналитики. Кейс “Татнефти” открывает новые перспективы в услугах промышленной безопасности. Для нас это особенный проект — кроме экономического интереса и оптимизации трудозатрат для клиента, он важен с точки зрения социальной ответственности, так как позволяет минимизировать возможные экологические риски,» — прокомментировал Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан.

Партнером «Ростелекома» в проекте выступает отечественный производитель оборудования ПО «НТП «Горизонт».

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