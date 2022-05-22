Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов стран СНГ в войне

Верховная рада одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Также Украина выходит из Соглашения об Общем аграрном рынке государств — участников СНГ, из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

24 февраля, в день начала спецоперации РФ на Украине, президент страны Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом еще до операции в Донбассе он предупреждал, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Москвой.



Татьяна Леухина