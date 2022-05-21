Татарстанцы завоевали призовые места в соревнованиях спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022»

Жители Татарстана завоевали призовые места по итогам соревнований спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022». Всего от республики принял участие 31 спортсмен.

Например, в соревнованиях «дистанции-водные» татарстанская команда завоевала бронзу. Еще одно третье место получено в дисциплине «дистанции — водная — катамаран-2».

В «дистанции — водная — командная гонка (эстафета)» спортсмены из Татарстана завоевали второе место, а в соревнованиях среди велосипедистов лучшей юниоркой стала Арина Яруллина.



Еще одно второе место татарстанская команда заняла в дисциплине «дистанция — пешеходная — связка». А представительницы республики Полина Афанасьева и Арина Иванова стали сильнейшими среди юниорок.

Также вчера стало известно, что три татарстанских прыгуна в воду — Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев — отправились на тренировочное мероприятие российской сборной на базу «Озеро Круглое» в Подмосковье. Там спортсмены проведут ближайший месяц.

Диана Жиленкова