В Болгаре 21 мая пройдут торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Максим Платонов (архив)

В Болгаре 21 мая планируется провести торжественное мероприятие, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Оно начнется в 11:00.

Торжество в честь юбилейной даты пройдет на площади перед памятным знаком «Принятие Ислама». В полдень там состоится традиционное чтение намаза. После этого гостям праздника покажут тематическое театрализованное действие, которое расскажет о пути ислама в Волжскую Булгарию.

Также на 21 мая запланирована торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие состоится в Болгарской исламской академии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Праздничные мероприятия завершатся световым шоу. Его 21 мая можно будет посмотреть в Казани у стен Кремля - от Тайницкой до Спасской башни.

За день до этого, 20 мая, в Казани заложат первый камень Соборной мечети. Ее построят на территории бывшего парка развлечений Кырлый. Территорию, как заявили власти Татарстана, уже подготовили. Закладка памятного камня также приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документ описывались 79 различных мероприятий — от конференций, до конкурсов и фестивалей.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

Татьяна Демина