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Хабиров: в Башкирии в сентябре откроется новый корпус духовного управления мусульман

12:01, 20.05.2022
Хабиров: в Башкирии в сентябре откроется новый корпус духовного управления мусульман
Фото: glavarb.ru

В Башкирии проживает 2 млн мусульман, действует 1 400 общин. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Он сообщил об открытии в сентябре в республике нового корпуса российского духовного управления мусульман.

Фото: vk.com/dumrb

Сегодня в Казанское ратуше проходит заседание группы. Тема — «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности».

Луиза Игнатьева
ОбществоВласть Башкортостан

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