Хабиров: в Башкирии в сентябре откроется новый корпус духовного управления мусульман
В Башкирии проживает 2 млн мусульман, действует 1 400 общин. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Он сообщил об открытии в сентябре в республике нового корпуса российского духовного управления мусульман.
Сегодня в Казанское ратуше проходит заседание группы. Тема — «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности».
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