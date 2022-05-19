Как ГИСУ «попало» на несколько сотен тысяч рублей из-за собственных ошибок

Фото: Максим Платонов

За последнее время Главинвестстрой Татарстана проиграл сразу несколько дел против Госжилинспекции Татарстана из-за различных нарушений строительных норм. Причем в одном из дел ГИСУ проиграло даже без участия ответчика.

Извещение подано с нарушением сроков

Один из штрафов ГИСУ на 100 тыс. рублей связан со строительством новой школы в Богатых Сабах. Из протокола судебного заседания стало ясно, что Главинвестстрой поздно направил в Госжилинспекцию уведомление о начале строительства — практически на 9 месяцев позже.

— При проведении проверки установлено, что, согласно представленному общему журналу работ, на проверяемом объекте работы начаты 15.03.2021 (устройство котлована, забивка свай), а извещение о начале строительства вышеуказанного объекта капитального строительства направлено в Инспекцию ГСН РТ с нарушениями сроков лишь 13.12.2021, — указано в протоколе заседания.

Фото: скриншот документации к тендеру

В Арбитражном суде Татарстана представители ГИСУ пытались добиться того, чтобы заменить денежное взыскание на обычное предупреждение, но не смогли привести основательные доводы для этого.

— Разница в датах входящего штампа инспекции и даты начала работ должна составлять не менее 7 рабочих дней, — говорится в протоколе суда.

Доводов было два:

В протоколе и оспариваемом постановлении не было ссылок с указанием необходимых сроков подачи уведомления о начале строительства;

Согласно ч. 4 ст. 2.1 КоАП России, юридическое лицо не могут привлечь к административной ответственности за нарушения, по которым уже были наказаны должностные лица или другие сотрудники этой организации.

Рассматривая первый довод, суд сослался на то, что все необходимые нормы установлены в Градостроительном кодексе, поэтому посчитал его несостоятельным.

По второму пункту суд пояснил, что данная норма применяется только в том случае, если юридическое лицо выполнило все от себя зависящее, чтобы соблюсти требования законодательства. Во время заседания представители ГИСУ не представили никаких доказательств того, что организация принимала хоть какие-то меры по недопущению нарушения строительных норм.

В итоге суд решил оставить требование ГИСУ без удовлетворений и не стал менять штраф на предупреждение.



Строительство шло с нарушением проекта

Второй штраф — и тоже на 100 тыс. рублей — связан со строительством Центра культурного развития в Елабуге. Тогда Госжилинспекция привлекла ГИСУ к административной ответственности за нарушения, связанные с проведением строительных работ.

Примечательно то, что представители ГИСУ даже не явились на судебное заседание, но затем два раза пытались оспорить вынесенное решение.

Проверка Госжилинспекции выявила на объекте сразу несколько нарушений проекта строительства. В частности, на строительной площадке не была создана временная дорога из железобетонных плит, отсутствовал противопожарный щит, рабочие не были обеспечены спецодеждой и обувью.

Фото: пресс-служба мэрии Елабуги

В качестве доводов ГИСУ указывало на то, что оно не является субъектом административного правонарушения, и хотело переложить ответственность на подрядную организацию, которая и занимается строительством.

Суд посчитал иначе — застройщиком и заказчиком работ выступает Главинвестстрой, у которого есть обязанность контролировать соблюдение строительных норм.

— Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. Застройщиком указанного объекта является Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан, — говорится в материалах судебного заседания.

В итоге суд пришел к тому, что ГИСУ не представило достаточного количества доводов, чтобы снизить штраф ниже минимума в 50 тыс. рублей. В частности, это связано с тем, что выявленные нарушения потенциально могут принести вред жизни или здоровью рабочих. Это решение без изменений оставили и два других апелляционных заседания.

Артем Гафаров