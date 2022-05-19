Казань вошла в пятерку городов по росту стоимости жилья на первичном рынке

Казань вошла в пятерку лидирующих согласно индексу качества жизни госкорпорации «ВЭБ.РФ» городов по росту стоимости жилья на первичном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо столицы Татарстана, в топ-5 оказались Сочи, Ялта, Севастополь и Обнинск, а Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь оказались среди пяти городов-лидеров роста цен на недвижимость на вторичном рынке.

По результатам исследования индекса качества жизни, проведенного в 2021 году, средняя стоимость одного квадратного метра первичного жилья в этих городах составила 57,9 тысяч рублей. По состоянию на конец марта этого года, она поднялась на 59% — до 91,8 тысячи рублей. На 56% увеличилась цена недвижимости на вторичном рынке — с 55,2 тысячи рублей до 86,2 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Казани за первый квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это на 36% выше показателей прошлого года. Кроме того, число объектов на рынке недвижимости за год выросло на 4%, а за квартал — снизилось на 19%. Интерес покупателей по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 27%, а за год — на 9%.





Дарья Акимова