Минобороны России: неонацисты «Азова» удерживают людей в детсаду и школе в Харьковской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в поселке городского типа Боровая Харьковской области неонацисты батальона «Азов» (против его боевиком в РФ возбуждено уголовное дело) насильно удерживают мирных жителей с детьми в подвалах школы и детского сада «Березка».

Там же они оборудовали казармы, разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. Аналогичные действия они предприняли и в здании детского сада №19, в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной в Мирнограде (ДНР). В непосредственной близости к жилым кварталам размещена бронетехника и артиллерия, сообщает ТАСС.



Кроме того, боевики украинского батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и реактивную систему залпового огня (РСЗО) на территории церкви Похвалы Богоматери в Днепропетровской области. Они же заняли нижние этажи двух больниц в Запорожье, разместив там склады с боеприпасами и удерживая персонал и пациентов в качестве живого щита.

Кадр видео Минобороны России

Мизинцев добавил, что вооруженные формирования батальона «Донбасс» разместили тяжелое вооружение в жилом доме в Славянске в ДНР. При этом эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась.

Напомним, Министерство юстиции России попросило Верховный суд страны признать «Азов» террористической организацией. Судебное разбирательство пройдет уже в этом месяце, 26 мая.



Дарья Акимова