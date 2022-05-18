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Песков сообщил о предварительной подготовке прямой линии с Путиным

07:59, 18.05.2022
Песков сообщил о предварительной подготовке прямой линии с Путиным
Фото: kremlin.ru

Проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным планируется в этом году, сейчас уже идет предварительная подготовка, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется, — приводит ТАСС его слова.

Песков не стал указывать даты проведения прямой линии и послания президента Федеральному собранию. По его словам, эти мероприятия «легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет».

Фото: kremlin.ru

В марте Песков сообщал, что сроки оглашения ежегодного послания президента парламенту «чуть-чуть сдвинутся вправо». Четких дат оглашения послания объявлено не было.

Маргарита Головатенко
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