Песков сообщил о предварительной подготовке прямой линии с Путиным

Проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным планируется в этом году, сейчас уже идет предварительная подготовка, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



— У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется, — приводит ТАСС его слова.

Песков не стал указывать даты проведения прямой линии и послания президента Федеральному собранию. По его словам, эти мероприятия «легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет».

Фото: kremlin.ru

В марте Песков сообщал, что сроки оглашения ежегодного послания президента парламенту «чуть-чуть сдвинутся вправо». Четких дат оглашения послания объявлено не было.

Маргарита Головатенко