В Казани пассажиры электротранспорта смогут оплачивать проезд по QR-коду

Фото: Комитет по транспорту Казани

В электротранспорте Казани ввели новый способ оплаты проезда — с телефона через QR-код, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



С начала мая в троллейбусах и трамваях появились информационные стикеры с QR-кодом. При его считывании со смартфона можно оплатить проезд из приложения «Казань транспорт».

Кроме считывания QR-кода, пассажир может оплатить проезд с помощью датчика, который смартфон определяет — он показывает номер вагона или машины и напоминает о необходимости оплатить проезд. В настоящее время прорабатывается вопрос о подключении через приложения возможности оплаты в метрополитене.

В прошлом году в электротранспорте города появилась возможность оплачивать проезд через мобильное приложение. Сообщалось, что на следующей неделе после ввода такой возможности, в период с 16 по 21 декабря, жители Казани воспользовались им около 200 раз.

Маргарита Головатенко