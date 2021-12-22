Казанцы около 200 раз воспользовались мобильным приложением для оплаты проезда в троллейбусах и трамваях

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В период с 16 по 21 декабря жители Казани около 200 раз оплатили проезд в троллейбусах и трамваях с помощью мобильного приложения. Также почти 1 тысяча банковских карт была привязана к аккаунтам горожан. Об этом сообщили в мэрии города.

В планах на будущее — оплата проезда не только через приложение, но и по специальному QR-коду. Если внедрение приложения на наземном электрическом транспорте продемонстрирует положительный результат, то будет рассмотрена возможность применения такой системы и в автобусах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань первая в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложении. Возможность оплатить проезд с помощью приложения «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора, появилась на прошлой неделе.



Диана Жиленкова