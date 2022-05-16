Следком России расследует обстоятельства гибели жителя Чернобаевки в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины кассетными снарядами окраины Херсона погиб 84-летний житель поселка городского типа Чернобаевка. По данному факту Следственный комитет России проведет расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

— В рамках уголовного дела следователи Главного следственного управления СК России изучат все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку, — говорится в заявлении.

Фото: sledcom.ru

По данным Следкома, в результате атаки ранения получил еще один мирный житель. Обстрел был произведен из системы залпового огня «Смерч», передает «РИА Новости».

Несколько дней назад сообщалось, что ведомство расследует факт обстрела съемочной группы телеканала RT в Донбассе. По данным СМИ, журналисты подверглись атаке под Докучаевском. Ранения получили два оператора, их доставили в медучреждение.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова