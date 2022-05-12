Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация аммиака составила 0,51 мг/кубометр при ПДК 0,2 мг/кубометр.

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Уточняется, что наблюдения проводились с 13.00 11 мая до 7.00 12 мая.

Превышение ПДК аммиака уже было зафиксировано в городском воздухе неделю назад. На пункте наблюдения по улице Болотникова концентрация вещества достигла 0,36 мг/кубометр.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова