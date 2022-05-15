В Татарстане модернизируют региональную систему централизованного оповещения населения

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане планируется модернизировать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. На проведение проектно-изыскательских работ в этих целях готовы направить 3 миллиона рублей из республиканского бюджета.

В документации к тендеру указано, что в Татарстане с 1982 года работает система оповещения, круглосуточно обеспечивающая прием и доведение до населения сигналов и речевой информации в соответствии с изменениями обстановки. Однако есть некоторые проблемы по готовности и устойчивости ее функционирования. Заказчик указывает на снижение надежности региональных систем оповещения из-за использования в их составе комплексов технических средств, выработавших три и более установленных эксплуатационных ресурса. Кроме того, они не предназначены для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечают современным оперативным и техническим требованиям.

Заказчик проектно-изыскательских работ по модернизации системы оповещения — Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Выполнить работы необходимо за 180 дней с момент заключения госконтракта.

В составе автоматизированной системы централизованного оповещения населения должны быть предусмотрены городской и запасной пункты управления. Также требуется предусмотреть центры оповещения муниципальных образований и опасных производственных объектов.

Согласно документации, региональная система оповещения создается для расширения площади территории и численности населения, охваченных техническими средствами оповещения, сокращения времени на проведение оповещения населения, а также для повышения достоверности передаваемой информации по различным каналам связи и так далее.

Фото: Максим Платонов

«Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 минут», — следует из задания заказчика. Система должна находиться в постоянной готовности к использованию по назначению и обеспечивать круглосуточный режим работы. Полный срок эксплуатации проектируемого комплекса технических средств системы оповещения должен составлять не менее 12 лет.

В конце февраля «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на эксплуатационно-техническое обслуживание речевых сиренных установок системы оповещения потратят 6,1 миллиона рублей. Средства выделялись из республиканского бюджета.



Татьяна Демина