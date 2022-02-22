Татарстан потратит на техобслуживание систем оповещения более 6 млн рублей
На услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию речевых сиренных установок системы оповещения потратят 6,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчик — МЧС по РТ. Средства выделяются их бюджета Татарстана. Срок окончания подачи заявок — 1 марта, поставщика определят 3 марта.
Обслуживание систем планируется в столице Татарстана, Набережных Челнах, Нижнекамском и других районах республики.
В Татарстане периодически проходит проверка системы оповещения. Так, в Зеленодольском районе РТ 2 марта включат сирены и мобильные системы. Это будет ежегодная комплексная техническая проверка, тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Подача сигнала запланирована в 10.40.
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