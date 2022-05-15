В Татарстане со вчерашнего дня ищут рыбака, лодка которого перевернулась на Каме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане с 14.30 14 мая ведутся поиски рыбака 1988 года рождения, лодка которого перевернулась на реке Каме в селе Берсут Мамадышского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели, прибывшие на место, обследовали участок 400х200 м методом траления и с помощью эхолота участок 500х300 м. Поиск результатов не дал. Рыбака продолжат искать и сегодня.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В начале мая в Татарстане искали мужчину 1981 года рождения, который, будучи пьяным, решил переплыть реку Свиягу. Он проплыл некоторое расстояние и пропал из виду.

Маргарита Головатенко