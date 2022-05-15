В Татарстане со вчерашнего дня ищут рыбака, лодка которого перевернулась на Каме
В Татарстане с 14.30 14 мая ведутся поиски рыбака 1988 года рождения, лодка которого перевернулась на реке Каме в селе Берсут Мамадышского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спасатели, прибывшие на место, обследовали участок 400х200 м методом траления и с помощью эхолота участок 500х300 м. Поиск результатов не дал. Рыбака продолжат искать и сегодня.
В начале мая в Татарстане искали мужчину 1981 года рождения, который, будучи пьяным, решил переплыть реку Свиягу. Он проплыл некоторое расстояние и пропал из виду.
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