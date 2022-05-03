В Татарстане три дня не могут найти мужчину, который пьяным пытался переплыть Свиягу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане с 1 мая ищут мужчину 1981 года рождения, который, будучи пьяным, решил переплыть реку Свиягу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Вечером 1 мая мужчина отдыхал с приятелями у села Альшеево Буинского района на берегу реки и захотел переплыть ее в сторону села Вожжи Тетюшского района. Приятели не смогли отговорить его. Мужчина проплыл некоторое расстояние и пропал из виду. На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы Татарстана.

Днем спасатели провели визуальный осмотр береговой линии вниз по течению. Проводилось траление дна Свияги с берега при помощи крюков типа «кошка» и с использованием мотолодки «Казанка-6». Дно реки осматривалось в предполагаемом месте утопления на общей площади 11 250 кв. м.

Поиски продолжились 2 мая. Спасатели осматривали в пешем порядке береговую линию и проводили траление дна реки «кошками» со стороны Тетюшского района. Местные жители на трех резиновых лодках проводили траление баграми дна реки Свияга вниз по течению до моста села Старые Бурундуки Буинского района. Водолазы обследовали дно Свияги на протяжении 500 м от предполагаемого места утопления общей площадью 15 тыс. кв. м. Поиски не дали результатов. 3 мая их возобновили.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В МЧС напомнили, что купальный сезон в Татарстане открывается только 1 июня. Сейчас вода еще не прогрелась, и купание опасно тем, что из-за перепада температур воздуха и воды у человека могут возникнуть судороги. Также может произойти остановка сердца или сухое утопление — когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания.

В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили, что за купание в необорудованных местах могут оштрафовать на сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей.

В начале апреля сообщалось, что в казанском поселке Дербышки спасатели обнаружили тело мужчины. Рядом была обнаружена надувная лодка. Мужчина был без спасательного жилета.

Маргарита Головатенко