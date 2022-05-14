В промпарках Татарстана с начала 2022 года создано более 300 новых рабочих мест

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, рассказал, что в промышленных парках республики с начала 2022 года создано больше 300 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минэконома РТ.

Кроме того, в них привлечено 19 новых резидентов. Отмечается, что одним из антикризисных инструментов поддержки предприятий промышленности является комплекс мер, принятых в рамках Концепции повышения эффективности деятельности промпарков в районах Татарстана. Они включают в себя налоговые преференции и финансовые меры поддержки.

По словам Шагиахметова, в настяощее время адресная поддержка оказывается предприятиям, осуществляющим деятельность на территории 54 аккредитованных промпарков, имеющих заполняемость менее 70%.

Фото: Максим Платонов

На бизнес-бранче «Реального времени» первый заместитель председателя правления — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев рассказал, что на сегодняшний день агропромышленный бизнес и промышленные предприятия в перспективе выгодны. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Дарья Акимова