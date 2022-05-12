Первый канал опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

Фото: скриншот

Первый канал опроверг слухи о закрытии развлекательного шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

— Собачья чушь, — цитирует заявление телеканала ТАСС.

Фото: скриншот

Ранее Первый канал уже опровергал слухи о возможном расторжении контракта с ведущим шоу Иваном Ургантом, а также информацию о закрытии самой телепередачи.

На данный момент «Вечерний Ургант» не входит в телепрограмму Первого канала. Новые выпуски шоу перестали выходить несколько месяцев назад. Сетка вещания была изменена в пользу общественно-политических программ.

Диана Жиленкова