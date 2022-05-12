В Казани открыли барельеф руководителя Гипронииавиапрома Бориса Тихомирова

В Казани на здании Гипронииавиапрома по улице Дементьева, 1 открыли барельеф руководителя организации Бориса Тихомирова. Он работал на предприятии в течение 50 лет.

— Я знал его лично и очень уважал. Он бы патриотом своей республики, своей страны. Его дело будет жить, — рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

С инициативой установить барельеф выступили коллеги Тихомирова. Как отметил гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, Тихомиров — пример человека, отдавшего работе всю свою жизнь, сообщает пресс-служба президента республики.



В День Победы в столице Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, который расположился на территории Казанской кадетской школы-интерната. На торжественной церемонии открытия скульптуры воспитанники учебного заведения прочитали стихи, посвященные Кузнецову.

Диана Жиленкова