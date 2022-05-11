В Альметьевске ребенок выпал из окна с восьмого этажа — возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В Альметьевске девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по улице Галеева. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.

По данному факту в ведомстве возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, в квартире находились трое детей в возрасте двух, четырех и шести лет.

На тот момент их родители были на работе, сообщили в Следкоме. Погибшая девочка взобралась на подоконник и открыла окно, потеряла равновесие и упала на землю.



По факту гибели ребенка Альметьевская городская прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безнадзорности несовершеннолетних и в случае выявления нарушений примет меры реагирования, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура Татарстана

В марте стало известно, что в Татарстане директор лагеря, в котором ребенок в июле 2021 года выпал из окна, получила условный срок. Тогда 9-летний мальчик во время игр со сверстниками выпал из окна комнаты на пятом этаже, когда облокотился на москитную сетку. Он получил тяжелые травмы, находился в реанимации.

Диана Жиленкова