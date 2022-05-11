Аудитория «Реального времени» с 1 января по 11 мая 2022 года составила почти 11 млн уникальных пользователей

С 1 января по 11 мая 2022 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» составила почти 11 миллионов уникальных пользователей, несмотря на масштабную атаку и связанный с ней сбой в доступности сайта в течение нескольких дней. Таковы данные счетчика «Яндекс.Метрика».



Это на 14% больше, чем за предыдущие четыре месяца. К примеру, за январь и февраль 2022 года число таких пользователей оценивалось почти в 5 миллионов, с 1 января по 25 октября 2021 года их число оценивалось в 20 миллионов. Общее количество визитов на сайт газеты превышало 64,2 миллиона.



«Реальное время» читают не только в Татарстане, но и за его пределами — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Ижевске и других городах России. Материалами интернет-газеты активно интересуются лица в возрасте от 25 лет. Наиболее всего они востребованы у граждан старше 55 лет.

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Дарья Акимова