По факту отравления семьи угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

В Казани по факту отравления семьи из четырех человек угарным газом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.



По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также сегодня проверку сообщения об отравлении угарным газом четырех человек начала прокуратура Казани. Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, пострадали мужчина 1985 года рождения, женщина 1984 года рождения, девочка 2009 и мальчик 2014 годов рождения.

Всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу №7, женщину с детьми госпитализировали в ДРКБ.

Диана Жиленкова