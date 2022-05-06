На участках трассы М-7 в Татарстане и на подъезде к аэропорту Казани ограничили скорость до 50 км/ч

На участках реконструкции трассы М-7 с 735 по 772 км, а еще на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань ограничили скорость до 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Водителям следует сохранять бдительность при проезде других участков производства работ, на которых возможны ограничения:

с 827 по 840 км — ремонт, Пестречинский район;

с 957 по 970 км — ремонт, Мамадышский район;

с 1154 по 1161км — капремонт, Актанышский район.

На дороге Казань — Оренбург стартовали работы по капитальному ремонту на двух участках: с 210 по 215 км в Альметьевском районе и с 381 по 390 км в Бавлинском районе.

На участке с 8 по 18 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе и на обходе Зеленодольска с 95 по 113 км дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск приступили к устройству слоев износа.



Фото: Максим Платонов

Работы по восстановлению дорожного покрытия на М-7 с 827-го км по 840-й км и с 957-го км по 970-й км в Пестречинском и Мамадышском районах планируется завершить в октябре этого года. Дорожникам понадобится отфрезеровать изношенный асфальт и уложить верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения.

Маргарита Головатенко