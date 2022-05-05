В Татарстане Следком начал проверку после случая с девочкой, поранившейся куском проволоки из батона

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В Татарстане проводится проверка после случая с девочкой из Буинска, которая чуть не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. Сообщение об этом было выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Известно, что ребенок оцарапал горло инородным предметом. Следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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О случившемся ранее сообщила в социальных сетях мать девочки. Она сообщила, что родители самостоятельно помогли дочери. Женщина предположила, что проволока, которую чуть не проглотила ее дочь, может быть куском металлической губки для мытья посуды.

Маргарита Головатенко