В Германии заявили, что ей потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России

Помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но ей потребуется несколько месяцев для подготовки к прекращению поставок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ФРГ просит европейских партнеров о согласованном периоде сокращения импорта нефти. Он добавил, что в настоящее время немецкие власти ведут с несколькими нефтяными компаниями, Европейской комиссией и Польшей трудные переговоры о поставках нефти в Шведт на северо-востоке Германии. Там расположен крупный нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» PCK. Возможность его национализации рассматривает правительство Германии.

Кукис отметил, что для решения имеющихся проблем Германии необходимо углубить порт в Ростоке и провести работы на трубопроводе, связывающем его с Шведтом.

Фото: pixabay.com

Накануне Германия заявила, что не будет платить за российский газ рублями. По словам министра финансов страны Кристиана Линднера, ФРГ делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимой от России и поставок топлива из нее.

Дарья Акимова