Глава NASA выразил надежду, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2030 года

В правительстве США надеются, что Россия по-прежнему будет принимать участие в программе МКС до 2030 года. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон.

По его словам, Россия не выходит из программы. Однако в последнее время в СМИ появлялись вводящие в заблуждение заголовки.

Фото: pixabay.com

— Если вы почитаете статьи, то там говорится то, что отличается от комментариев, которые делают представители «Роскосмоса», — приводит слова Нельсона ТАСС.

В апреле глава NASA сообщил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине. По его словам, отношения между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны.



Диана Жиленкова