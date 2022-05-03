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Глава NASA выразил надежду, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2030 года

21:19, 03.05.2022 1
Глава NASA выразил надежду, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2030 года
Фото: pixabay.com

В правительстве США надеются, что Россия по-прежнему будет принимать участие в программе МКС до 2030 года. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон.

По его словам, Россия не выходит из программы. Однако в последнее время в СМИ появлялись вводящие в заблуждение заголовки.

Фото: pixabay.com

— Если вы почитаете статьи, то там говорится то, что отличается от комментариев, которые делают представители «Роскосмоса», — приводит слова Нельсона ТАСС.

В апреле глава NASA сообщил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине. По его словам, отношения между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны.

Диана Жиленкова
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комментарии

  • Анонимно 03 май
    Вам Рогозин сказал:" Батут ваше всё!"
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