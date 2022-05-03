Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписи под договорами о границах с Россией

Парламент Эстонии на заседании во вторник рассмотрит предложение правительству об отзыве подписей под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года, сообщает «Интерфакс».



— По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре, — сказано в пояснительной записке.

В настоящее время Эстония и Россия не имеют юридически оформленной границы. В Москве в 2005 году был подписан пограничный договор, однако при его ратификации эстонская сторона включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Россия же рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, который не имеет юридической силы. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Маргарита Головатенко